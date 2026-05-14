Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:27, 14 мая 2026Интернет и СМИ

На Западе забеспокоились из-за слов Путина о завершении конфликта на Украине

JP: Слова Путина об окончании конфликта на Украине несут риски для Запада
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Заявление президента России Владимира Путина о приближающемся окончании конфликта между Киевом и Москвой несет риски для Запада. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post (JP).

«Он (Путин — прим. «Ленты.ру») похож на человека, уверенного в том, что глобальный расклад уже изменился в пользу России. И с позиции Запада это, пожалуй, наиболее опасный сценарий из возможных», — говорится в материале.

Отмечается, что перемирие может создать для Европы больше проблем, чем продолжение конфликта, поскольку пока продолжаются боевые действия на Украине, Европа выступает единым фронтом. По данным издания, после завершения украинского кризиса появятся сложные и неудобные вопросы.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине во время встречи в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян объяснил позицию Армении по введению санкций против России

    Россиянам назвали три способа спасти сбережения

    Африка стала турхитом из-за визовых послаблений

    Пашинян высказался об опасениях из-за российской военной базы

    Комары нападут на Москву

    Стоимость еще одной компании приблизилась к трем триллионам долларов

    Два российских города остались без воды

    Россиянка расплакалась на камеру из-за результата окрашивания

    Казахстан подписал со страной НАТО соглашение по производству дронов

    Популярная российская блогерша потеряла ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok