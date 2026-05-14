На Западе забеспокоились из-за слов Путина о завершении конфликта на Украине

JP: Слова Путина об окончании конфликта на Украине несут риски для Запада

Заявление президента России Владимира Путина о приближающемся окончании конфликта между Киевом и Москвой несет риски для Запада. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post (JP).

«Он (Путин — прим. «Ленты.ру») похож на человека, уверенного в том, что глобальный расклад уже изменился в пользу России. И с позиции Запада это, пожалуй, наиболее опасный сценарий из возможных», — говорится в материале.

Отмечается, что перемирие может создать для Европы больше проблем, чем продолжение конфликта, поскольку пока продолжаются боевые действия на Украине, Европа выступает единым фронтом. По данным издания, после завершения украинского кризиса появятся сложные и неудобные вопросы.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине во время встречи в Пекине.