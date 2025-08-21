Мир
В Германии предложили опросить Зеленского по «Северным потокам»

Вагенкнехт призвала опросить Зеленского по «Северным потокам» перед бундестагом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Президента Украины Владимира Зеленского следует опросить по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» перед соответствующей комиссией бундестага. Об этом заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт в соцсети Х.

Она назвала подрыв газопроводов актом государственного терроризма. Политик предложила создать комиссию для расследования инцидентов и поднять вопрос о возможных компенсациях.

«Зеленский должен дать показания перед комиссией бундестага. Абсурдно, что Германия тратит многие миллиарды на помощь Украине, но никогда так и не потребовала от Зеленского объяснений», — отметила Вагенкнехт.

Ранее сообщалось, что итальянские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в участии в диверсиях на «Северных потоках». Им оказался 49-летний гражданин Украины Сергей К.

