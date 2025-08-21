В Крыму отреагировали на попытку диверсии ВСУ в Черном море

Крымский депутат Цеков назвал провокацией попытку диверсии ВСУ в Черном море

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал провокацией попытку диверсии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Его слова приводит РИА Новости.

«Это спланированная провокация, чтобы показать, в определенной степени, что у них есть какие-то силы, чтобы затем попытаться выторговать для себя более выгодные условия в рамках переговорного процесса», — отметил Цеков, добавив, что подобные провокации ВСУ обречены на провал, однако они показывают наплевательское отношение киевских властей и руководства ВСУ к украинским военнослужащим.

О попытке диверсии Минобороны сообщало 20 августа. Отмечается, что украинские войска предприняли операцию в акватории Черного моря в направлении от Одессы в сторону Тарханкута.

В этот же день стало известно о задержании членов украинской ДРГ в Брянской области. По данным ФСБ, они были подготовлены западными спецслужбами для диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры России.