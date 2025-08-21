В Латвии пограничник подорвался на установленной для «сдерживания России» мине

В Латвии пограничник подорвался на одной из мин, установленных властями прибалтийской республики «для сдерживания России». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«По данным Shot, его (пострадавшего латвийского пограничника) экстренно доставили в больницу с минно-взрывной раной. Военнослужащий — первая жертва после выхода Латвии из Оттавской конвенции», — говорится в публикации.

В июне Латвия, Эстония и Литва уведомили ООН о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Сообщалось, что страны предоставили соответствующие документы. Для вступления решения в силу должно пройти полгода.

Также стало известно, что сейм Польши проголосовал за выход из Оттавской конвенции. Решение поддержали 413 депутатов, против выступили 15.