В Минобороны объяснили ценность взятия под контроль одного из населенных пунктов в ДНР

Минобороны: Село Александро-Шультино стало последним на пути к Константиновке

Взятое российскими войсками село Александро-Шультино в Донецкой народной республике (ДНР) стало последним на пути к Константиновке с юго-восточного направления. Об этом заявили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

«Это последний населенный пункт на пути Российской армии к Константиновке с юго-восточного направления», — говорится в сообщении.

О взятии под контроль населенного пункта стало известно 21 августа. По данным оборонного ведомства, бои за населенный пункт вели подразделения группировки «Юг».

Помимо того, российским солдатам за сутки удалось нанести поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северск, Мраково, Николаевка, Миньковка и Васюковка в ДНР. Противник за сутки лишился до 240 бойцов, а также ряда техники и четырех складов с боеприпасами.