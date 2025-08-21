Россия
В РПЦ допустили восстановление станцевавших на фоне храма студенток в случае их раскаяния

РПЦ попросит восстановить студенток, если они извинятся за танец на фоне храма
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Студенток РГХПУ имени С. Г. Строганова, отчисленных из вуза за танец на фоне храма Христа Спасителя, могут восстановить по месту учебы в том случае, если они принесут извинения за свои действия. Об этом в Telegram-канале заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Кипшидзе назвал подобные провокационные действия недопустимыми, однако добавил, что кающиеся заслуживают прощения. «Другая опора христианской цивилизации — милосердие к кающимся. Поэтому подтверждаю свою точку зрения: раскаяние этих девушек может и должно стать основой для ходатайства об их восстановлении по месту учебы», — написал он.

Он также добавил, что Церкви небезразлична судьба человека, совершившего ошибку, но в дальнейшем признавшего свою вину и раскаявшегося.

Об отчислении трех студенток за танец на фоне храма стало известно 18 августа. Решение об отчислении было обосновано тем, что «такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза». Кроме того, их также привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

