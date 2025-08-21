В США построили лабиринт в честь Овечкина

В США построили лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда Овечкина в НХЛ

Американская ферма «Саммерс» построила лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает RMNB.

Сотрудники фермы изобразили на кукурузном поле хоккеиста, который делает бросок. Кроме того, на поле была нарисована эмблема «Вашингтона», а также подпись «GR8NESS 895». Площадь лабиринта составляет 2,4 гектара.

В «Саммерс» заявили, что рекордный гол Овечкина — исторический момент. «Эта веха Ови — в истории, а теперь и на кукурузных полях!» — подчеркнули они.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894).