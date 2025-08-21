Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Бранн
Сегодня
20:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Риека
Сегодня
21:45 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Абердин
Сегодня
21:45 (Мск)
ФКСБ
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Самсунспор
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
11:26, 21 августа 2025Спорт

В США построили лабиринт в честь Овечкина

В США построили лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда Овечкина в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Американская ферма «Саммерс» построила лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает RMNB.

Сотрудники фермы изобразили на кукурузном поле хоккеиста, который делает бросок. Кроме того, на поле была нарисована эмблема «Вашингтона», а также подпись «GR8NESS 895». Площадь лабиринта составляет 2,4 гектара.

В «Саммерс» заявили, что рекордный гол Овечкина — исторический момент. «Эта веха Ови — в истории, а теперь и на кукурузных полях!» — подчеркнули они.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли суть переговоров о прекращении конфликта на Украине. Чего хотят Москва и Киев?

    Продажи популярных снэков в России упали

    Еще одна страна выразила готовность отправить миротворцев на Украину

    В Минобороны России раскрыли цели ночного группового удара по объектам Украины

    Зеленский раскрыл детали предложения Украины США по дронам

    Президент швейцарского клуба объяснил уход Миранчука

    Волны утянули россиянина в море в Таиланде на глазах у возлюбленной

    Армия России поразила места производства и хранения беспилотников ВСУ

    Российские войска взяли еще один населенный пункт в зоне СВО

    В Раде рассказали о новой карте Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости