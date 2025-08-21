Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:58, 21 августа 2025Мир

В США пригрозили России статусом спонсора терроризма

Сенатор Грэм пригрозил России статусом страны — спонсора терроризма
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Rod Lamkey / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил России статусом страны — спонсора терроризма из-за украинских детей. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, Россия «похитила более 19 тысяч украинских детей», что является «подлым и варварским актом».

«Я намерен продвигать законопроект, согласно которому Россия будет признана государством — спонсором терроризма в соответствии с законодательством США, если они не вернут детей. Это определение сделает ведение бизнеса с Россией опасным», — предупредил он.

Ранее сенатор Грэм отказался приехать на запланированную встречу глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Он объяснил это опасениями, что его заберут в РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали скрытую цель саммита на Аляске

    Дачников предупредили об опасности полива овощей дождевой водой

    Кролики-чудовища с щупальцами на мордах оказались опасны для людей

    Новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу с марта 2027 года

    «Калашников» рассказал о юбилее подводного автомата

    Антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сотрудников СБУ

    «Я никогда не чувствовала такой любви». Как несколько брошенных девушек раскрыли тайный полицейский заговор и потрясли всю страну?

    В российском регионе задержали более 70 поездов из-за падения дрона

    В США пригрозили России статусом спонсора терроризма

    ВСУ стали усиливать давление на жителей правобережной части Херсонской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости