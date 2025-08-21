В США призвали ФБР начать расследование из-за статьи о тратах главы Пентагона на охрану

Луна призвала ФБР начать расследование из-за статьи о тратах Хегсета на охрану

Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Анна Паулина Луна призвала Федеральное бюро расследований (ФБР) провести расследование в отношении журналистов газеты The Washington Post, которые написали статью о тратах на охрану главы Пентагона Пита Хегсета и его семьи. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«The Washington Post только что слила конфиденциальную информацию о сотрудниках службы безопасности Министерства обороны. Это не журналистика, это угроза национальной безопасности», — говорится в публикации.

Луна призвала директора ФБР Кэша Патела и заместителя директора Дэна Бонгино начать расследование в отношении авторов материала и тех, кто его опубликовал. «Государственная измена не спрячется за удостоверением журналиста», — заключила она.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что министр обороны США нанял около 400 или 500 человек из Отдела уголовных расследований армии (CID) для охраны резиденций его семьи и даже бывших супругов в Миннесоте, Теннесси и округе Колумбия. До прихода Хегсета на должность численность охраны министра обороны составляла около 150 человек.

В материале говорится, что из-за высоких требований Хегсета CID страдает от ограниченности ресурсов. Источники издания рассказали, что агентству даже пришлось привлекать резервистов для восполнения некоторых кадровых пробелов. В результате CID не может заниматься своей основной деятельностью — расследованием преступлений в армии.

Ранее сообщалось, что Белый дом и ряд законодателей США недовольны главой Пентагона Питом Хегсетом. Он допустил серию ошибок с момента вступления в должность в январе.