В США раскрыли стремление Трампа наладить отношения с Путиным

Миршаймер заявил, что Трамп уважает Путина и хочет иметь с ним хорошие отношения
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп уважает российского лидера Владимира Путина и хочет наладить с ним хорошие отношения. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью изданию Die Weltwoche.

«Когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с влиятельным игроком в системе, и он это понимает и уважает Путина. Он хочет иметь хорошие отношения с Путиным. Вот что на самом деле происходит», — сказал эксперт.

Миршаймер отметил, что курс на сближение с Россией Трамп задумал еще во время первого президентского срока, рассматривая это как стратегию против Китая.

При этом глава Белого дома, по мнению эксперта, продолжает этот курс не только из прагматических соображений, но и потому, что уважает российского лидера как сильного и стратегически мыслящего политика. «Трамп относится к той категории людей, которым нравится власть», — подчеркнул профессор.

Ранее Трамп заявил о хороших отношениях между ним и Путиным. Американский лидер подчеркнул, что это является большим плюсом, учитывая ядерный потенциал двух держав.

