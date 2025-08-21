Мир
В США уточнили информацию о переданном Путиным ордене для сотрудницы ЦРУ

CNN: Путин передал замглавы ЦРУ орден Мужества, а не орден Ленина
Марина Совина
Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа передал заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлиной орден Мужества, а не орден Ленина. Информацию уточнил телеканал CNN.

Сын сотрудницы ведомства Майкл Глосс погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в составе Российской армии. Отмечается, что Уиткофф передал награду семье военнослужащего.

Ранее CBS News со ссылкой на собственные источники сообщало, что Путин передал семье Глосса орден Ленина. Это советская награда, вручавшаяся за выдающиеся заслуги, в том числе иностранным гражданам. После распада СССР она не присуждалась ни разу.

Глосс проходил службу в составе 137-го полка Воздушно-десантных войск Российской Федерации (ВДВ РФ) и погиб в апреле 2024 года во время штурма в Донецкой народной республике (ДНР) — под Раздоловкой и Веселым. В своих социальных сетях молодой человек писал, что собирается получить российское гражданство.

    Все новости