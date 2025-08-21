Спорт
13:03, 21 августа 2025Спорт

Валуева расстроило отсутствие последствий для провалившей гендерный тест боксерши

Валуева расстроило, что у бросившей бокс Хелиф не отобрали олимпийскую медаль
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Иман Хелиф

Иман Хелиф. Фото: Peter Cziborra / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение провалившей гендерный тест на Олимпийских играх в Париже алжирской боксерши Иман Хелиф уйти из спорта. Его слова приводит «Матч ТВ».

Валуева расстроило то, что у спортсменки не отобрали олимпийскую медаль, а значит, для нее не было никаких последствий. «Мавр свое дело сделал. Значит, может появиться другой мавр. А будет ли он, я не могу сказать точно», — заявил он.

Ранее бывший менеджер Хелиф Нассер Йесфах заявил, что боксерша ушла из спорта. Он рассказал, что причиной стал скандал на Олимпиаде.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за проваленного гендерного теста. При этом Международный олимпийский комитет допустил ее к женским соревнованиям на Олимпиаде-2024, в ходе которых представительница Алжира выиграла золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов. После этого Хелиф подверглась травле из-за истории с гендерным тестом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
