Вице-президент США рассказал о своей шутке над Зеленским

В начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс пошутил над украинским лидером. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Вэнса, как только Зеленский вошел в Овальный кабинет, они обменялись парой фраз. «Я сказал ему: "Господин президент, пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу". А он просто усмехнулся», — поделился политик. Он отметил, что это был хороший способ снизить напряжение.

Вэнс также добавил, что пообщался и с членами украинской делегации.

Ранее вице-президент США назвал российского лидера Владимира Путина очень рассудительным и заботящемся об интересах России.