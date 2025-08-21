Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:06, 21 августа 2025Мир

Вице-президент США рассказал о своей шутке над Зеленским

Вице-президент США Вэнс рассказал, что пошутил над Зеленским в Белом доме
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

В начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс пошутил над украинским лидером. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Вэнса, как только Зеленский вошел в Овальный кабинет, они обменялись парой фраз. «Я сказал ему: "Господин президент, пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу". А он просто усмехнулся», — поделился политик. Он отметил, что это был хороший способ снизить напряжение.

Вэнс также добавил, что пообщался и с членами украинской делегации.

Ранее вице-президент США назвал российского лидера Владимира Путина очень рассудительным и заботящемся об интересах России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    Европейцы не знали о планах Трампа позвонить Путину

    Мать невесты не дожила до конца свадьбы

    Несколько российских сел остались без света после падения БПЛА

    Ряду россиян напомнили о праве получать две пенсии

    Мошенники придумали схему обмана россиян с помощью досок бесплатных объявлений

    Вице-президент США рассказал о своей шутке над Зеленским

    В США получили детали переговорных позиций России и Украины

    Стало известно о попытке Евросоюза превратить переговоры в ловушку для России

    Вице-президент США раскрыл свои впечатления от общения с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости