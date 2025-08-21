Вице-президент США восьмой раз за год отправился отдыхать

The Hill: Вице-президент США Вэнс восьмой раз за год отправился отдыхать

Вице-президент Джей Ди Вэнс, занимающий пост с января, восьмой раз за год отправился отдыхать. Об этом сообщает газета The Hill.

Последняя поездка прошла в Великобритании. Политик с семьей арендовал поместье в Котсуолдсе. По данным издания, оно стоит десять тысяч долларов в неделю.

«Италия, Индия, Нантакет, Диснейленд, Вермонт, Гренландия — где только можно назвать, он побывал. Некоторые из этих отпусков он даже называл "официальными делами", то есть оплачивал их налогоплательщики», — отмечается в статье.

В качестве такого примера газета приводит мартовскую поездку Вэнса с женой в Гренландию, когда президент США Дональд Трамп высказывал претензии на эту территорию.

Также журналисты напомнили, как вице-президент съездил в Диснейленд. Отдельные части парка были закрыты для его визита, из-за чего там скопились огромные очереди. В материале также говорится о сплаве политика на байдарке, ради которого военные подняли уровень реки Огайо.

Для сравнения, бывший вице-президент США в первую каденцию Трампа Майк Пенс почти не ездил в личные поездки за первые полгода. Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис не съездила ни разу в личный отпуск за свои полгода, отмечается в статье.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обратился в природоохранную организацию из-за того, что незаконно рыбачил с Вэнсом. Рыбалка проходила на частном озере в Чевнинг-Хаусе.

