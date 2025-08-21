Забота о себе
10:32, 21 августа 2025Забота о себе

Врач предупредил об опасном последствии привычки сдерживать чихание

Невролог Чен: Привычка сдерживать чихание может привести к инсульту
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nataliya Dmytrenko / Shutterstock / Fotodom

Невролог Байбинг Чен из Мичиганского университета призвал никогда не сдерживать чихание, поскольку эта привычка может привести к инсульту. Его слова передает издание NSC Total.

Как пояснил Чен, при чихании в организме создается давление, которое превосходит давление в автомобильных шинах. Если пытаться сдерживать этот процесс, может произойти разрыв сосудов в головном мозге, предупредил он.

Среди других опасных последствий врач перечислил субарахноидальное кровоизлияние и внутримозговое кровотечение, которые требуют неотложной помощи. В зоне повышенного риска находятся люди, у которых диагностированы различные аневризмы и повышенная ломкость сосудов, добавил специалист.

Ранее онколог Суна Исакова рассказала о симптомах опухолей головного мозга. Она призвала обратить внимание на ухудшение зрения и проблемы с речью.

