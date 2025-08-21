Забота о себе
Врач развеял мифы о нейтрализующих алкоголь продуктах

Хирург Умнов: Закусывание алкоголя жирной едой может вызвать панкреанекроз
Юлия Сычева
Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Некоторые продукты, которые считают поглотителями этанола, на самом деле нежелательно употреблять вместе с алкоголем. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Врач сообщил, что жирное мясо и майонез с одной стороны обволакивают стенки желудка, но с другой — ударяют по печени и поджелудочной железе. Так повышается риск панкреанекроза и более сильного отравления этанолом, так как не все ферменты печени успевают переработать алкоголь на фоне еще и необходимости переварить, к примеру, баранину, объяснил Умнов.

«Грибы также не безопасны. Они могут содержать вещества, при воздействии на которые этанол вызывает их преобразование в нейротоксин из-за чего страдает центральная и периферическая нервная я система. Гиперострая пища плюс алкоголь могут вызвать язву желудка, и даже перфорацию стенки этого органа с развитием перитонита», — указал хирург.

Умнов также отметил, что соленья, чипсы, вяленая рыба и прочие пивные и водочные закуски дополнительно обезвоживают организм, что приводит к тромбозам, отекам лица и нарушению работы почек. Алкоголь обостряет рецепторы желудочно-кишечного тракта, что может стать причиной внезапной аллергии на цитрусовые, добавил врач.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Констанденков назвал продукты, которые вызывают хронические запоры. По его словам, прежде всего к такой еде относится фастфуд.

