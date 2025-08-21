ТАСС: ВС России практически нейтрализовали аэроразведку ВСУ по всей линии фронта

Российские военные практически полностью нейтрализовали аэроразведку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«ВС РФ практически полностью нейтрализуют аэроразведку ВСУ. Эти данные подтверждает и противник, в том числе офицер 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ», — заявил собеседник агентства.

По его словам, почти все украинские разведывательные дроны, в том числе летящие выше стандартной высоты, сбиваются армией РФ. Представитель силовых структур отметил, что число кадров уничтожения дронов ВСУ «бьет все рекорды». Он добавил, что украинские военные «останутся ни с чем», если Вашингтон прекратит предоставлять Киеву разведданные.