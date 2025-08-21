ВС России нейтрализовали аэроразведку ВСУ по всей линии фронта

Российские военные практически полностью нейтрализовали аэроразведку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«ВС РФ практически полностью нейтрализуют аэроразведку ВСУ. Эти данные подтверждает и противник, в том числе офицер 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ», — заявил собеседник агентства.
По его словам, почти все украинские разведывательные дроны, в том числе летящие выше стандартной высоты, сбиваются армией РФ. Представитель силовых структур отметил, что число кадров уничтожения дронов ВСУ «бьет все рекорды». Он добавил, что украинские военные «останутся ни с чем», если Вашингтон прекратит предоставлять Киеву разведданные.