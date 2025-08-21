Интернет и СМИ
07:30, 21 августа 2025Интернет и СМИ

Забывший 17 лет жизни мужчина никому не стал об этом рассказывать

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mike_shots / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Jarofgoodness, проживающий в США, признался, что забыл 17 лет своей жизни и никому не стал об этом рассказывать. По словам мужчины, речь идет о периоде с 1996 по 2012 год.

«В 1996 году я жил в Орландо с музыкальной группой. Мы к тому времени записали демо-кассету и выступали в одном из заведений сети Hard Rock Cafe. Следующее, что я помню, — я живу в Индиане с родителями, мою посуду в ресторане, а на дворе 2012 год», — написал автор, добавив, что также не помнит своего раннего детства — событий, произошедших до 1980 года.

Мужчина уточнил, что, проснувшись в 2012 году, он четко знал, где припаркована его машина и куда он должен на ней приехать к началу рабочего дня. Кроме того, он знал лица своих коллег, но так и не смог вспомнить ничего о том, что произошло накануне или в любой день, начиная с 1996 года.

«Я никому об этом не стал рассказывать. Даже на работе — я просто продолжал ходить туда как ни в чем не бывало, — заявил Jarofgoodness. — Также я не стал проходить медицинское обследование, поскольку оно оказалось бы непомерно дорогим для меня».

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о странной сцене, разыгравшейся ночью, когда она спала в постели со своим бойфрендом. По ее словам, парень неожиданно обмочился во сне, а после этого начал крайне странно себя вести.

    

