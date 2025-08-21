Жена Диброва прокомментировала развод словами «я так хочу»

Жена Диброва подтвердила информацию о разводе и заявила, что уважает ведущего

Жена российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина подтвердила информацию о разводе. Ее комментарий был опубликован в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я бесконечно ценю и уважаю Дмитрия. Для меня это друг, наставник и очень любимый человек. (...) Наша общая история с ним уникальна. Она настоящая. Она красивая. Она честно началась и честно завершается», — написала супруга Диброва.

По ее словам, инициатором расставания была она. «У меня новый путь. Я так решила. Я так чувствую. Я так хочу», — заявила Полина Диброва.

Ранее адвокаты семьи сообщили, что все имущественные вопросы между супругами урегулированы. Кроме того, как рассказали правозащитники, споров, связанных с детьми, у пары нет. Они будут продолжать воспитывать их вместе.

О том, что Дибров может развестись после 16 лет брака, стало известно в конце июля. Друг семьи заявил, что жена телеведущего ведет отдельную личную и профессиональную жизнь.

Дмитрий Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. Этот брак стал для него четвертым. У пары трое сыновей.