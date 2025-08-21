Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:27, 21 августа 2025Интернет и СМИ

Жена Диброва прокомментировала развод словами «я так хочу»

Жена Диброва подтвердила информацию о разводе и заявила, что уважает ведущего
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @dibrovapolina

Жена российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина подтвердила информацию о разводе. Ее комментарий был опубликован в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я бесконечно ценю и уважаю Дмитрия. Для меня это друг, наставник и очень любимый человек. (...) Наша общая история с ним уникальна. Она настоящая. Она красивая. Она честно началась и честно завершается», — написала супруга Диброва.

По ее словам, инициатором расставания была она. «У меня новый путь. Я так решила. Я так чувствую. Я так хочу», — заявила Полина Диброва.

Ранее адвокаты семьи сообщили, что все имущественные вопросы между супругами урегулированы. Кроме того, как рассказали правозащитники, споров, связанных с детьми, у пары нет. Они будут продолжать воспитывать их вместе.

О том, что Дибров может развестись после 16 лет брака, стало известно в конце июля. Друг семьи заявил, что жена телеведущего ведет отдельную личную и профессиональную жизнь.

Дмитрий Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. Этот брак стал для него четвертым. У пары трое сыновей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Усадьбы, картины и антикварное оружие. У бывшего замминистра обороны хотят изъять богатства более чем на миллиард рублей

    Автомобильный мост с грузовиком снесло потоком воды в российском регионе

    Серена Уильямс раскрыла секрет похудения на 15 килограммов

    Появились снимки 48-летней Шакиры в бикини без фотошопа

    Россиянин описал латиноамериканскую страну словами «экономика держится на нелегалах»

    Мужчина нашел жену через брачное агентство и лишился 3,4 миллиона рублей

    Рядом с дорогой в Подмосковье появились пугающие дети

    Врач объяснил разрушительное воздействие стресса на здоровье сердца

    США и Европа согласовали военные гарантии безопасности Украины

    Путин дал поручение относительно поставок бронированных машин ряду российских чиновников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости