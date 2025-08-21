Ценности
19:38, 21 августа 2025
Ценности

Зумеры возненавидели любимый предмет гардероба 40-летних

Зумеры возненавидели любимые 40-летними легинсы из-за комплексов
Екатерина Ештокина

Фото: Unsplash

Зумеры возненавидели любимый предмет гардероба 40-летних. Об этом пишет издание The New York Post (NYP).

По данным издания, представители поколения Z перестали носить популярные у миллениалов легинсы. Вместо них молодежь предпочитает свободные, мешковатые спортивные штаны или шорты.

При этом внезапное отвращение зумеров от фаворита в одежде у 40-летних связано не только с веянием моды, но и с их самооценкой. Они признаются, что причиной всему комплексы во внешности. «Ненавижу, как они на мне сидят, как они жмут, и видно, как выглядят мои ноги», — призналась блогерша с никеймом desinyalexaa.

Другие пользователи сети ее поддержали в комментариях под публикацией. «Легинсы такие неудобные», «Я, черт возьми, ненавижу легинсы» и «Это дисморфофобия», — высказались они.

В августе был раскрыт тайный смысл популярной у молодежи позы на семейных фото. Речь шла о кадрах, на которых зумеры прикладывают ладонь ко лбу, словно защищаясь от солнца.

    Зумеры возненавидели любимый предмет гардероба 40-летних

