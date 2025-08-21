Звезду 90-х заметили на отдыхе с молодым массажистом

Певица Алена Апина улетела в Грузию вместе с молодым массажистом

Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина улетела на отдых в Грузию с молодым массажистом. Об этом сообщает StarHit.

60-летняя певица отдыхает в Батуми вместе со своим спутником. Пару заметили во время прогулки по набережной, они обнимались и держались за руки. Апина пока не подтверждала новый роман.

Известно, что исполнительница хита «Бухгалтер» дважды была замужем. По словам артистки, второй брак распался из-за неверности супруга, продюсера Александра Иратова. Апина признавалась, что знала о многочисленных изменах мужа, но долгое время не обращала на них внимания. В 2016 году пара официально оформила развод после 23 лет совместной жизни.

Ранее Апина резко высказалась о зависти со стороны коллег по шоу-бизнесу.