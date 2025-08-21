Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:59, 21 августа 2025Культура

Звезду 90-х заметили на отдыхе с молодым массажистом

Певица Алена Апина улетела в Грузию вместе с молодым массажистом
Ольга Коровина

Фото: @neapina

Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина улетела на отдых в Грузию с молодым массажистом. Об этом сообщает StarHit.

60-летняя певица отдыхает в Батуми вместе со своим спутником. Пару заметили во время прогулки по набережной, они обнимались и держались за руки. Апина пока не подтверждала новый роман.

Известно, что исполнительница хита «Бухгалтер» дважды была замужем. По словам артистки, второй брак распался из-за неверности супруга, продюсера Александра Иратова. Апина признавалась, что знала о многочисленных изменах мужа, но долгое время не обращала на них внимания. В 2016 году пара официально оформила развод после 23 лет совместной жизни.

Ранее Апина резко высказалась о зависти со стороны коллег по шоу-бизнесу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о статусе неподконтрольных территорий

    Рыбак выловил монструозную рыбу с зубами акулы

    Россиянам назвали повод для лишения водительских прав при первом нарушении

    Москвич из-за переживаний о детдоме устраивал пожары в подъезде

    В Европе допустили срыв соглашения между Россией и Украиной

    Банк России определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

    Полиция начала поиск устроивших непристойные сцены на пляже любвеобильных россиян

    Россияне на сутки лишились отпуска на море из-за сломанного колеса самолета

    Экипаж танка «Прорыв» провел ночные стрельбы

    Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости