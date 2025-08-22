66-летнюю актрису обругали в сети за оголенный бюст на детском канале

Американская актриса Джейми Ли Кертис в откровенном образе объявила о продолжении детского фильма «Чумовая пятница» и подверглась критике в сети. На это обратили внимание в Page Six.

66-летняя знаменитость снялась в ролике для соцсетей детского канала Disney в сером костюме, который состоял из брюк с лампасами и пиджака с глубоким декольте.

Пользователи сети обругали телезвезду за оголенный бюст в комментариях под постом. «Это детский канал», «Неужели нельзя было выбрать наряд скромнее?», «Это просто неприемлемо», «Бюст отвлекает от всего», — высказывались многочисленные юзеры.

