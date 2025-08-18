Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:03, 18 августа 2025Ценности

Swatch обругали в сети за насмешку над азиатами в рекламе

Swatch обругали в сети за насмешку над азиатами из-за натянутых век манекенщика
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Swatch

Швейцарская компания Swatch выпустила новую рекламу Essentials и подверглась критике в сети. Подробности публикует CNN.

Речь идет о промофото, на котором манекенщик натягивает веки руками. Снимок вызвал негодование среди общественности, поскольку упомянутый жест исторически использовался для насмешек над азиатами. «Вы намеренно используете азиата с раскосыми глазами для своей коллекции и называете это недоразумением?» — обругал кадр один из критиков.

Материалы по теме:
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев» Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев»Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
24 ноября 2020
Играют по-черному Нацизм и рабство просачиваются в мир моды. Все оскорблены
Играют по-черномуНацизм и рабство просачиваются в мир моды. Все оскорблены
11 января 2018

Позже компания принесла извинения за публикацию подобного изображения и удалила публикацию. «Мы относимся к этому вопросу с первостепенной важностью и немедленно удалили материалы по всему миру. Мы искренне приносим извинения за любые неудобства или недоразумения, которые могла вызвать реклама», — гласит заявление марки.

В июле модный дом Prada обвинили в воровстве дизайна традиционной индийской обуви.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественная России страна наращивает военные поставки ВСУ. Что об этом известно?

    Раскрыта сумма многомиллионного заработка Алексея Чумакова

    В России отреагировали на анонс Узбекистаном соглашения с ЕС и похвалу Алиева

    Советник Трампа спровоцировал резкий скачок цен на нефть

    Названы распространенные ошибки при стирке постельного белья

    Кэти Перри ударило током на концерте

    Европейцы захотели бойкотировать военный парад в Китае из-за приезда Путина

    Фигуранту дела о подрыве автомобиля экс-офицера СБУ в Москве вынесли приговор

    Вероятность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского оценили

    Путин рассказал о переговорах с Трампом еще одному иностранному лидеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости