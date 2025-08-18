Swatch обругали в сети за насмешку над азиатами в рекламе

Швейцарская компания Swatch выпустила новую рекламу Essentials и подверглась критике в сети. Подробности публикует CNN.

Речь идет о промофото, на котором манекенщик натягивает веки руками. Снимок вызвал негодование среди общественности, поскольку упомянутый жест исторически использовался для насмешек над азиатами. «Вы намеренно используете азиата с раскосыми глазами для своей коллекции и называете это недоразумением?» — обругал кадр один из критиков.

Позже компания принесла извинения за публикацию подобного изображения и удалила публикацию. «Мы относимся к этому вопросу с первостепенной важностью и немедленно удалили материалы по всему миру. Мы искренне приносим извинения за любые неудобства или недоразумения, которые могла вызвать реклама», — гласит заявление марки.

