14:19, 22 августа 2025Из жизни

Акула укусила пытавшегося сфотографироваться с ней без должного уважения рыбака

В США лимонная акула укусила рыбака за ногу и попала на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В штате Флорида, США, рыбак попал в больницу, после того как пытался сфотографироваться с пойманной акулой. Об этом пишет People.

Шон Маас рассказал, что отправился рыбачить с друзьями в честь дня рождения одного из них. Вместе им удалось выловить лимонную акулу. Друзья планировали отпустить ее, но перед этим Маас решил с ней сфотографироваться.

Мужчина схватил акулу за нос для кадра, и ей это не понравилось. Она вырвалась из рук Мааса, укусила его за ногу и уплыла на глубину. Все это попало на видео. Друзья тут же бросились Маасу на помощь: они остановили кровотечение, наложили жгут и вызвали спасателей.

Пострадавшего доставили в больницу по воздуху. Там он перенес серьезную операцию. Мужчина признался, что ему повезло выжить. Зоозащитник Роб Хауэлл заявил, что Маас сам виноват в случившемся. По его словам, рыбак не проявил к акуле должного уважения.

Ранее сообщалось, что пожилой американский турист получил серьезные травмы после нападения акулы во время подводной охоты на Багамах. Его эвакуировали в США для дальнейшего лечения.

