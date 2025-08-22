В российском городе появилась улица имени Балабанова

В Екатеринбурге в честь режиссера Алексея Балабанова назвали улицу

В Екатеринбурге появилась улица имени режиссера Алексея Балабанова. О новом годониме пишет портал Ura.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Соответствующее постановление подписали в мэрии. В честь знаменитого уроженца назвали улицу в Чкаловском районе Екатеринбурга. Ее проложат в границах улицы Лучистой, реки Шиловки, Полевского тракта, улицы Перспективной и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Другие две улицы, названия которых утвердили «пакетом» вместе с улицей Балабанова, будут носить имени академиков Игоря Курчатова и Николая Вавилова.

В Екатеринбурге хотят также поставить в честь режиссера памятник. Композиция мемориала будет представлять собой двухкабинный грузовой моторный вагон, где, свесив ноги, сидит Балабанов. Сюжет вдохновлен сценой из его ленты «Брат». Монумент планируется открыть в 2026 году, к сорокалетию Свердловского рок-клуба. Памятник установят перед Дворцом молодежи, где проходили концерты групп «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи» и «Смысловые галлюцинации».

Ранее стало известно о планах по возведению памятника Балабанову в другом российском городе, Санкт-Петербурге. Мемориал собираются установить в сквере между улицей Уральской и набережной реки Смоленки. Скверу также хотят присвоить имя Балабанова.