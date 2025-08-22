Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:55, 22 августа 2025Экономика

В российском городе появилась улица имени Балабанова

В Екатеринбурге в честь режиссера Алексея Балабанова назвали улицу
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Екатеринбурге появилась улица имени режиссера Алексея Балабанова. О новом годониме пишет портал Ura.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Соответствующее постановление подписали в мэрии. В честь знаменитого уроженца назвали улицу в Чкаловском районе Екатеринбурга. Ее проложат в границах улицы Лучистой, реки Шиловки, Полевского тракта, улицы Перспективной и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Другие две улицы, названия которых утвердили «пакетом» вместе с улицей Балабанова, будут носить имени академиков Игоря Курчатова и Николая Вавилова.

В Екатеринбурге хотят также поставить в честь режиссера памятник. Композиция мемориала будет представлять собой двухкабинный грузовой моторный вагон, где, свесив ноги, сидит Балабанов. Сюжет вдохновлен сценой из его ленты «Брат». Монумент планируется открыть в 2026 году, к сорокалетию Свердловского рок-клуба. Памятник установят перед Дворцом молодежи, где проходили концерты групп «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи» и «Смысловые галлюцинации».

Ранее стало известно о планах по возведению памятника Балабанову в другом российском городе, Санкт-Петербурге. Мемориал собираются установить в сквере между улицей Уральской и набережной реки Смоленки. Скверу также хотят присвоить имя Балабанова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гарант нашей безопасности — мы сами». Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне

    Российские чиновники потребовали от вдовы бойца СВО вернуть переплату с гробовых

    41-летняя звезда Comedy Woman снялась в прозрачном бюстгальтере

    ВСУ попали в плотный огневой мешок в ЛНР

    Кинокритик Долин получил гражданство европейской страны

    Пытавшуюся прорвать границу России пехоту ВСУ сняли на видео

    Следящим за фигурой женщинам предложили добавить в ежедневное меню всего один овощ

    Раскрыт метод остановки развития рака крови

    Поставки российской нефти в Венгрию по «Дружбе» остановились

    Белый дом анонсировал выступление Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости