09:22, 22 августа 2025

Белый дом анонсировал выступление Трампа

Roll Call: Трамп выступит с заявлением в 19:00 мск
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением сегодня, 22 августа, в 19:00 мск. Об этом со ссылкой на график Белого дома сообщает газета Roll Call.

«12:00 [19:00 мск], Овальный кабинет. Президент выступает с заявлением», — сказано в опубликованном изданием графике главы государства.

Ранее Трамп заявил, что ясность в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта наступит в течение следующих двух недель. Он добавил, что по истечении этого срока в Вашингтоне примут решение о дальнейшей политике по Украине, и допустил изменение подхода властей США к данному вопросу.

