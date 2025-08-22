Беспричинная острая боль в ноге оказалась признаком серьезного заболевания

Дерматолог Филева: Внезапная острая боль в ноге может говорить о тромбозе

Беспричинная односторонняя боль в ноге может быть признаком развития серьезного заболевания, рассказала дерматолог Александра Филева. Ее слова опубликовали «Известия».

Врач заявила, что подобный симптом может указывать на варикозное расширение вен, связанное с несостоятельностью венозных клапанов и ослаблением сосудистой стенки. Основными симптомами болезни она назвала чувство тяжести и распирания в нижних конечностях, которое обычно усиливается к вечеру, синюшные узоры или сосудистые звездочки на коже ног, отечность, судороги икроножных мышц по ночам, зуд кожи в области поврежденных вен.

Еще одной причиной появления внезапной острой боли в ноге она назвала тромбоз. Для этого заболевания характерно образование сгустков крови в глубоких или поверхностных венах конечностей. Как правило, этот патологический процесс сопровождается локальным повышением температуры и покраснением кожи над пораженным участком, уплотнением по ходу вены, надавливание на которое вызывает боль, отеком всей ноги, а также общим недомоганием.

