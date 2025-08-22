Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:26, 22 августа 2025Забота о себе

Беспричинная острая боль в ноге оказалась признаком серьезного заболевания

Дерматолог Филева: Внезапная острая боль в ноге может говорить о тромбозе
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Беспричинная односторонняя боль в ноге может быть признаком развития серьезного заболевания, рассказала дерматолог Александра Филева. Ее слова опубликовали «Известия».

Врач заявила, что подобный симптом может указывать на варикозное расширение вен, связанное с несостоятельностью венозных клапанов и ослаблением сосудистой стенки. Основными симптомами болезни она назвала чувство тяжести и распирания в нижних конечностях, которое обычно усиливается к вечеру, синюшные узоры или сосудистые звездочки на коже ног, отечность, судороги икроножных мышц по ночам, зуд кожи в области поврежденных вен.

Материалы по теме:
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020

Еще одной причиной появления внезапной острой боли в ноге она назвала тромбоз. Для этого заболевания характерно образование сгустков крови в глубоких или поверхностных венах конечностей. Как правило, этот патологический процесс сопровождается локальным повышением температуры и покраснением кожи над пораженным участком, уплотнением по ходу вены, надавливание на которое вызывает боль, отеком всей ноги, а также общим недомоганием.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Констанденков назвал продукты, которые вызывают хронические запоры. По его словам, прежде всего к такой еде относится фастфуд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    Женщин предупредили о повышенном риске одного вида рака из-за алкоголя

    Создан смартфон с огромным аккумулятором

    Единственная дочь Долиной раскрыла отношения c певицей

    Чумаков вышел на сцену после операции на позвоночнике

    ЦСКА повысил 20-летнему футболисту зарплату в несколько раз

    Киркоров исполнил песню Пугачевой на «Новой волне»

    Трамп допустил приглашение Путина на чемпионат мира по футболу в США

    Канада отменит пошлины на товары из США

    Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости