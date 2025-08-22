Наука и техника
20:55, 22 августа 2025

Создан смартфон с огромным аккумулятором

Realme анонсировала выход смартфона с рекордной батареей 10 000 мАч
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jason Lee / Reuters

Компания Realme анонсировала смартфон, который имеет рекордный на рынке телефонов аккумулятор. На это обратило внимание издание PhoneArena.

Фирма опубликовала тизер неназванного устройства, намекнув, что оно получит батарею емкостью 10 000 миллиампер-часов (мАч). По словам журналистов медиа, с подобным аккумулятором аппарат Realme станет рекордным. Они объяснили, что на рынке есть устройства с батареей большей емкости, однако подобные продукты не оказываются в широкой продаже или выпускаются для узкого круга пользователей.

Авторы сослались на инсайдеров, которые рассказали, что прототип смартфона с огромным аккумулятором основан на модели Realme GT. Подобного прорыва Realme удалось добиться, использовав технологию батарей с кремниевым анодом. «Эта технология позволяет производителям создавать аккумуляторы более высокой плотности», — говорится в материале.

В заключении специалисты PhoneArena отметили, что смартфоны с увеличенной батареей, как правило, имеют более тяжелый и широкий корпус. «Но я бы все равно хотел вернуться к славным временам телефонов, когда я заряжал свой аппарат раз или два в неделю», — подытожил журналист издания Илья Темельков.

В конце августа китайская корпорация Xiaomi начала продажи своего первого беспроводного телевизора. 27-дюймовый аппарат может проработать на одной зарядке 13 часов.

