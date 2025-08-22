Блогерша едва не лишилась головы из-за детали наряда

Блогерша Эли Моултон едва не лишилась головы из-за шарфа при езде на автомобиле

Блогерша Эли Моултон из Австралии едва не лишилась головы из-за детали наряда во время поездки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Женщина предстала на размещенных кадрах в атласном черном макси-платье в белый горох, на котором появилась на публичном мероприятии. При этом она дополнила образ длинным тонким шарфом в тон.

В свою очередь, автор видео рассказала, что, когда отправилась домой на автомобиле, указанный шарф запутался под машиной, сдавив ей шею и нанеся серьезные повреждения. «Едва не обезглавила себя», — отметила Моултон, продемонстрировав широкий красный шрам на коже.

Ранее в августе сообщалось, что англичанка Молли-Мэй Уотсон из Лондона надела купленные в сети шорты и оказалась в больнице.