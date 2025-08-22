Бывшая жена Венсана Касселя похвасталась фигурой в бикини

Модель Тина Кунаки похвасталась фигурой в коричневом бикини

Бывшая жена актера Венсана Касселя французская модель Тина Кунаки похвасталась фигурой в бикини. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,3 миллиона подписчиков.

28-летняя манекенщица позировала, сидя на массивном камне, в коричневом раздельном купальнике. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой. При этом звезда продемонстрировала плоский живот и рельефный пресс.

В июле бывшая жена Касселя опубликовала фото в прозрачном топе. Манекенщица представала перед камерой в белом наряде бренда одежды для йоги и фитнеса Alo Yoga.