Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:03, 22 августа 2025Ценности

Бывшая жена Венсана Касселя похвасталась фигурой в бикини

Модель Тина Кунаки похвасталась фигурой в коричневом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @tinakunakey

Бывшая жена актера Венсана Касселя французская модель Тина Кунаки похвасталась фигурой в бикини. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,3 миллиона подписчиков.

28-летняя манекенщица позировала, сидя на массивном камне, в коричневом раздельном купальнике. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой. При этом звезда продемонстрировала плоский живот и рельефный пресс.

В июле бывшая жена Касселя опубликовала фото в прозрачном топе. Манекенщица представала перед камерой в белом наряде бренда одежды для йоги и фитнеса Alo Yoga.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали скрытую цель саммита на Аляске

    Бывшая жена Венсана Касселя похвасталась фигурой в бикини

    Бывший директор ЦРУ рассказал о «звоне бокалов в Кремле» из-за Трампа

    В Европе назвали самое важное заявление Путина

    Главком ВСУ принял участие в совещании по военной поддержке переговоров

    Чиновники заплатят ребенку 150 тысяч рублей за скользкую улицу

    Украина снова ударила по нефтепроводу «Дружба»

    ВСУ ударили по жилым домам в ДНР

    «Я никогда не чувствовала такой любви». Как несколько брошенных девушек раскрыли тайный полицейский заговор и потрясли всю страну?

    В США пригрозили России статусом спонсора терроризма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости