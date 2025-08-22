Мир
Бывший директор ЦРУ рассказал о «звоне бокалов в Кремле» из-за Трампа

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Xie Huanchi / XinHua / Global Look Press

Политика администрации президента США Дональда Трампа должна вызывать «звон бокалов» у России и Китая. Об этом сообщил бывший директор ЦРУ Уильям Бернс в колонке для The Atlantic.

Решения действующей администрации президента США Дональда Трампа он счел самоубийственными. «Если бы аналитики ЦРУ увидели, что наши соперники из великой державы совершают подобное, мы бы открыли бутылку бурбона», — написал Бернс. Вместо этого, отметил он, Вашингтон слышит звон бокалов с шампанским в Москве и Пекине.

В частности, экс-глава ЦРУ указал на ликвидацию Агентства США по международному развитию (USAID), 50-процентное сокращение бюджета Госдепартамента, а также увольнение целого ряда госслужащих, в том числе сотрудников его бывшего ведомства.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США ошибочными действиями в Европе и на Украине допустили сближение России и КНР.

