Бывший судья выступил против женщин-арбитров в РПЛ

Бывший судья Игорь Захаров выступил против женщин-арбитров в РПЛ

Бывший судья Игорь Захаров выступил против работы женщин-арбитров на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

Рефери отметил, что во время работы в Российском футбольном союзе (РФС) курировал женщин-арбитров. «Еще тогда был категорически против того, чтобы женщины судили в РПЛ. На линии еще можно, но в поле ни в коем случае. Это мужская игра за большие деньги, за очки, за места», — заявил Захаров.

Он добавил, что женщин-арбитров можно назначать на матчи низших лиг, а также на женские соревнования. «Мужской футбол — это другой вид спорта, другая психология», — добавил Захаров.

Ранее комментатор Александр Боярский раскритиковал бригаду арбитров под руководством Арины Станововой, которая обслуживала матч ЮФЛ-3 между московской «Родиной» и петербургским «Зенитом». «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне. Каждый раз, как женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются», — заявил Боярский в эфире. Позже он извинился за свои слова.