Десятки российских поездов вернулись к расписанию после атаки беспилотников

РЖД: 59 задержанных из-за атаки беспилотников поездов ввели в график

Десятки поездов вернулись к расписанию после задержек, вызванных атаками беспилотников на регионы России. Об этом сообщает РЖД в официальном Telegram-канале.

На данный момент с опозданием следуют 50 российских поездов, 59 из них ввели в график. 17 задержанных составов уже прибыли в конечные пункты. Максимальное время задержки составляет до четырех часов.

Ранее более семидесяти пассажирских поездов задержались из-за падения беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области. С нарушением расписания отправлялись 71 поезд дальнего следования, максимальное время задержки составляло до 5 часов.