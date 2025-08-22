«Динамо» расторгло контракт с уругвайским футболистом

Московское «Динамо» расторгло контракт с уругвайцем Диего Лаксальтом

Московский футбольный клуб «Динамо» расторг контракт с уругвайским защитником Диего Лаксальтом. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

Уточняется, что соглашение, действовавшее до лета 2026 года, расторгнуто по обоюдному согласию сторон. «Мы благодарим Диего за его самоотверженную игру и неравнодушие на поле и желаем ему успехов в будущей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Лаксальт перешел в «Динамо» летом 2021 года. В составе москвичей он провел 78 матчей и дважды стал бронзовым призером чемпионата России.

В активе уругвайца 24 матча в составе национальной сборной страны. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.

