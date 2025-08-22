Спорт
Оренбург
Сегодня
18:00 (Мск)
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Бавария
Сегодня
21:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия — Бундеслига|1-й тур
ПСЖ
Сегодня
21:45 (Мск)
Анже
Франция — Лига 1|2-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|2-й тур
Бетис
Сегодня
22:30 (Мск)
Алавес
Испания — Примера|2-й тур
13:17, 22 августа 2025Спорт

«Динамо» расторгло контракт с уругвайским футболистом

Московское «Динамо» расторгло контракт с уругвайцем Диего Лаксальтом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский футбольный клуб «Динамо» расторг контракт с уругвайским защитником Диего Лаксальтом. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

Уточняется, что соглашение, действовавшее до лета 2026 года, расторгнуто по обоюдному согласию сторон. «Мы благодарим Диего за его самоотверженную игру и неравнодушие на поле и желаем ему успехов в будущей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Лаксальт перешел в «Динамо» летом 2021 года. В составе москвичей он провел 78 матчей и дважды стал бронзовым призером чемпионата России.

В активе уругвайца 24 матча в составе национальной сборной страны. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.

