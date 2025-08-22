Наука и техника
Описана главная опасность беспилотных автомобилей

AAA: Машины с автопилотом могут попадать в опасные ситуации каждые 9 минут
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

Системы помощи водителю в автомобилях оказались бесполезны при опасных действиях других автомобилистов на дорогах. Об этом говорится в исследовании Американской автомобильной ассоциации (American Automobile Association, AAA), на которое сослались журналисты издания CNet.

Инженеры протестировали пять автомобилей с системами активной помощи водителю (ADA). В ходе исследования специалисты описали ситуации, в которых автономные системы оказались не способны предотвратить аварию. Так, в 90 процентах случаев ADA не спасали от грубого нарушения правил дорожного движения (ПДД), когда другой водитель подрезал автомобиль.

Также машины со встроенными ассистентами и функцией продвинутого круиз-контроля плохо удерживали автомобиль в полосе. Эксперты заключили, что опасные ситуации, когда ADA не реагировали на внешнее воздействие на автомобиль, в среднем возникали каждые 5,2 километра или 9 минут.

«Недаром ADA называют "передовыми системами помощи водителю": их цель — помогать водителю, а не заменять его», — заявил журналист CNet Антуан Гудвин. «Водителям действительно необходимо сохранять бдительность и минимизировать отвлекающие факторы, особенно когда на дороге многолюдно», — заметил директор AAA Грег Брэннон.

Ранее американский регулятор NHTSA начал расследование по подозрению в том, что Tesla скрывала данные об авариях своих беспилотников. Так, компания сообщала о ДТП спустя месяцы, а не установленные 1-5 дней.

