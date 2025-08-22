Единственная дочь Долиной раскрыла отношения c певицей

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина заявила, что мать ни разу не кричала на нее

Дочь Ларисы Долиной Ангелина ответила на вопрос о своих отношениях с матерью. Ее слова передает портал Super.ru.

«Ни разу в жизни она не кричала. Меня в студии по три-четыре часа записывали, Сашу — по полчаса. Обиды никакой нет, я, наоборот, счастлива», — сказала Ангелина.

Известно, что Ангелина и ее 14-летняя дочь Саша до недавнего времени постоянно проживали с артисткой. По словам женщины, переезд был отчасти вынужденным, так как дочь растет и ей «нужна своя территория». Но семья все равно скучает друг по другу. «Привыкли вместе жить — это была идеальная конструкция», — добавила она.

Ранее стало известно, что Долина не приехала на предварительное заседание суда по делу о мошенничестве. По информации источника, интересы артистки представляли ее адвокаты.