ЕС уличили в поддержке ударов Украины по «Дружбе»

Политолог Рар: Большая часть стран ЕС поддерживает удары Украины по «Дружбе»

Большая часть стран Европейского союза (ЕС) поддерживает удары Украины по газопроводу «Дружба». На это указал политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд».

По его словам, европейское объединение занимает сторону Украины, а не Венгрии и Словакии, и может активизировать работу по созданию механизма для принятия решений внутри Совета ЕС большинством, а не единогласно.

«Отдельные политики, например, из Венгрии или Словакии, хватаются за голову, а американские нефтебароны чешут руки», — отметил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, что он «очень зол» из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию.