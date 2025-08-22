Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:28, 22 августа 2025Мир

ЕС уличили в поддержке ударов Украины по «Дружбе»

Политолог Рар: Большая часть стран ЕС поддерживает удары Украины по «Дружбе»
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Maxar Technologies via Reuters

Большая часть стран Европейского союза (ЕС) поддерживает удары Украины по газопроводу «Дружба». На это указал политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд».

По его словам, европейское объединение занимает сторону Украины, а не Венгрии и Словакии, и может активизировать работу по созданию механизма для принятия решений внутри Совета ЕС большинством, а не единогласно.

«Отдельные политики, например, из Венгрии или Словакии, хватаются за голову, а американские нефтебароны чешут руки», — отметил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, что он «очень зол» из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политолога Маркова признали иноагентом. Он поддержал президента Азербайджана после резонансных заявлений политика в адрес Москвы

    В Крыму потушили природный пожар

    Россиянин попал под пять статей из-за уничтожения паспорта

    Назван новый глава совета директоров управляющей компании аэропорта «Домодедово»

    В Госдуме словом из трех букв отреагировали на присвоение Маркову статуса иноагента

    В Москве дворец культуры заменят на бизнес-центр

    ЕС уличили в поддержке ударов Украины по «Дружбе»

    Россиян предупредили о необратимых последствиях употребления даже небольших доз алкоголя

    Серебренников представит свою новую премьеру в Европе

    Алеся Кафельникова вышла в свет оголяющем тело топе со стразами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости