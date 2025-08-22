ВС России уничтожили командование 77-й бригады ВСУ ударом трехтонной ФАБ-3000

Российские военные ударили трехтонной фугасной авиабомбой ФАБ-3000 по штабу 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, внутри которого находилось командование подразделения. В результате удара штаб был уничтожен.

Разгромлено командование 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, которую дважды с начала СВО (специальной военной операции — прим. "Ленты.ру") награждал [президент Украины Владимир] Зеленский Telegram-канал Shot

Как удалось выяснить специалистам Вооруженных сил России, командиры 77-й бригады вместе со штурмовиками базировались в подвале школы в селе Лесная Стенка. По предварительной информации, этим ударом российские военные ликвидировали около 50 солдат ВСУ. Уточняется, что 30 военных были уничтожены сразу, еще несколько десятков оказались под завалами. Среди гражданских пострадавших нет. Уточняется, что удар был нанесен по штабу накануне около пяти часов вечера по московскому времени.

Удар авиабомбой ФАБ-3000 по месту дислокации командования 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Кадр: Telegram-канал SHOT

Военный эксперт рассказал о последствиях удара по штабу

В результате уничтожения штаба украинской бригады подразделения ВСУ потеряют связь между собой, что приведет к резкому снижению боеспособности сил противника. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

Это буквально самое страшное, что может произойти: военные не знают, куда идти, как действовать. Начинается неразбериха, что, естественно, дает российским военным возможность для успешного рывка Василий Дандыкин военный эксперт

По словам Дандыкина, этим ударом российские военные ликвидировали практически весь штаб 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Также под удар могли попасть иностранные кураторы. Это особенно критично на харьковском направлении, где идут активные бои, отметил эксперт.

Боеприпасы истребителей-бомбардировщиков ВКС России Су-34, задействованных в специальной военной операции Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Зеленский неоднократно отмечал успехи 77-й аэромобильной бригады

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале неоднократно называл 77-ю аэромобильную бригаду ВСУ одним из результативных и боеспособных подразделений. Так, 10 августа прошлого года украинский лидер выразил благодарность воюющим в ее составе солдатам. Также слова благодарности в адрес этого подразделения звучали весной 2023 года и при боях за Артемовск (украинское название — Бахмут).

Особо отмечу и сегодня за храбрость, крепость и несгибаемость воинов, которые сражаются на Донбассе. Одно из самых трудных сражений. Мучительно и тяжело. 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр», 77-я отдельная аэромобильная бригада, 56-я отдельная мотопехотная бригада, 5-й отдельный штурмовой полк Владимир Зеленский президент Украины

Кроме того, 77-ю аэромобильную бригаду Зеленский благодарил в январе 2023 года, когда шли бои за Соледар: «Особенно сегодня хочу отметить десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые (...) в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери».

Командование бригады обвиняли в коррупции

Осенью 2023 года жена украинского военного, который числился пропавшим без вести, Татьяна Ивчук из Бородянки обвинила в коррупции руководство 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. По словам женщины, существует прейскурант, по которому солдаты должны платить командирам.

Как рассказала Ивчук, за невыход на боевое задание военные должны были платить от 30 тысяч до 70 тысяч гривен, а за 10-дневный отпуск — 20 тысяч гривен. Эвакуация с поля боя в этом подразделении якобы стоила 10 тысяч гривен. Для получения одного «рожка» (обоймы) для автомата надо заплатить от 750 до 1000 гривен.

Кроме того, супруга военного обвинила командование бригады в моральных и физических унижениях солдат, заявив, что доказательства переданы в Службу безопасности, Государственное бюро расследований и прокуратуру Украины.