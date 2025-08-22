Мир
Финляндия отправит Украине еще больше оружия

Финляндия поставит Украине первую партию БПЛА во второй половине 2025 года
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Финский оборонный концерн Summa Defence планирует поставить Украине первую партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во второй половине 2025 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании.

«Компания запустила в эксплуатацию новые производственные мощности, расположенные на юге Финляндии. Уже идет процесс производства первой тестовой партии совместно с нашим украинским партнером. Мы ожидаем, что скоро они будут готовы, а их поставки начнутся во второй половине 2025 года», — отмечается в публикации.

28 ноября 2024 года в Summa Defence сообщили, что компания совместно с Украиной развернет производство беспилотников с начала 2025 года. При этом производимую продукцию, включающую, помимо БПЛА, как наземные, так и надводные беспилотники, планируется поставлять в армии стран Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Дополнительно сообщалась, что производство дронов Summa Defence наладит совместно с украинскими предприятиями Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development, создав имеющую контрольный пакет акций дочернюю фирму Summa Drones Ltd.

