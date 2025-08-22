Финляндия отправит Украине еще больше оружия

Финляндия поставит Украине первую партию БПЛА во второй половине 2025 года

Финский оборонный концерн Summa Defence планирует поставить Украине первую партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во второй половине 2025 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании.

«Компания запустила в эксплуатацию новые производственные мощности, расположенные на юге Финляндии. Уже идет процесс производства первой тестовой партии совместно с нашим украинским партнером. Мы ожидаем, что скоро они будут готовы, а их поставки начнутся во второй половине 2025 года», — отмечается в публикации.

28 ноября 2024 года в Summa Defence сообщили, что компания совместно с Украиной развернет производство беспилотников с начала 2025 года. При этом производимую продукцию, включающую, помимо БПЛА, как наземные, так и надводные беспилотники, планируется поставлять в армии стран Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Дополнительно сообщалась, что производство дронов Summa Defence наладит совместно с украинскими предприятиями Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development, создав имеющую контрольный пакет акций дочернюю фирму Summa Drones Ltd.