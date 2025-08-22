Интернет и СМИ
22 августа 2025

Французский телеканал обвинил RT в использовании ИИ в ролике о трофейном БТР

Телеканал TF1 назвал фейком видео с БТР с флагами России и США
Мария Большакова
Французский телеканал TF1 назвал фейком видео телеканала RT с трофейным американским бронетранспортером (БТР) c флагами России и США в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом говорится на сайте российского СМИ.

TF1 предположил, что при создании этого ролика использовался искусственный интеллект (ИИ). Кроме того, телеканал утверждал, что использовал специальные программы для проверки видео, чтобы подтвердить этот факт.

«Конечно, французские пропагандисты врут. Какими средствами анализа видео они пользовались — неизвестно», — ответил на обвинения RT.

18 августа RT опубликовал видео с американским БТР M113 с установленными на него российским и американским флагами. Утверждалось, что кадры сделаны у села Малая Токмачка в Запорожской области. Сообщалось, что Российская армия использует технику в боевых действиях.

