Генсек НАТО назвал одну из гарантий безопасности Украины

Гарантии безопасности Украине будут включать усиление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает ТАСС.
«Сильные гарантии безопасности имеют ключевое значение, США и НАТО будут участвовать в их предоставлении», — сказал он.
По словам генсека Североатлантического альянса, гарантии безопасности станут лишь второй линией обороны, а на первом месте будет усиление ВСУ после завершения конфликта.
Ранее стала известна роль США в возможных гарантиях безопасности для Украины. Утверждается, что Вашингтон в рамках возможных гарантий безопасности для Украины может задействовать дроны для поддержки европейских миссий с воздуха.