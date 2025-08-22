Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:44, 22 августа 2025Мир

Генсек НАТО назвал одну из гарантий безопасности Украины

Рютте: Гарантии безопасности Украине будут включать усиление ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Гарантии безопасности Украине будут включать усиление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает ТАСС.

«Сильные гарантии безопасности имеют ключевое значение, США и НАТО будут участвовать в их предоставлении», — сказал он.

По словам генсека Североатлантического альянса, гарантии безопасности станут лишь второй линией обороны, а на первом месте будет усиление ВСУ после завершения конфликта.

Ранее стала известна роль США в возможных гарантиях безопасности для Украины. Утверждается, что Вашингтон в рамках возможных гарантий безопасности для Украины может задействовать дроны для поддержки европейских миссий с воздуха.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину предложили ударить «Орешником» по офису Зеленского. Что ответил президент России?

    «Это выгодная война». США перестали сообщать союзникам секретные данные о переговорах России и Украины. Что это значит?

    Россиянам объяснили сокращение часов на английский язык в 5–7 классах

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    В Подмосковье заметили осенние следы

    Стало известно место прощания с Ярославом Евдокимовым

    Российские школьники выиграли золото на Всемирной юношеской олимпиаде по шахматам

    Генсек НАТО раскрыл масштабы поставок оружия Украине

    Задержанный по делу о «Северных потоках» украинец показал журналистам один жест

    Генсек НАТО назвал одну из гарантий безопасности Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости