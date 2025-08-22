Мир
Раскрыта роль США в возможных гарантиях безопасности для Украины

CNN: США могут задействовать дроны в рамках гарантий безопасности для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: US Air Force / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

США в рамках возможных гарантий безопасности для Украины могут задействовать дроны для поддержки европейских миссий с воздуха. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

«Хотя (...) есть определенная обеспокоенность по поводу привлечения американских пилотов к выполнению пилотируемых миссий по поддержке с воздуха над Украиной, наблюдается большая открытость к выполнению миссий по поддержке с воздуха с помощью беспилотных самолетов», — утверждается в публикации.

По данным издания, американские летчики могут быть привлечены к проведению наблюдательных полетов над Украиной, чтобы предоставлять снимки линии фронта и перемещений войск.

Ранее сообщалось, что Белый дом хотел бы наделить Европу ведущей ролью в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

    Все новости