Стала известна позиция Белого дома по гарантиям безопасности для Украины

CNN: Белый дом отвел Европе ведущую роль в обеспечении гарантий для Украины

Белый дом считает, что Европа должна играть ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейского дипломата.

Он уточнил, что позицию американской администрации по этому вопросу озвучил госсекретарь Марко Рубио в ходе телефонного разговора с европейскими советниками по безопасности.

«Рубио заявил о том, что США будут участвовать в (обеспечении — прим. "Ленты.ру") гарантий Украине, но администрация [президента США Дональда] Трампа считает, что Европа должна взять на себя ведущую роль», — рассказал дипломат.

Ранее стало известно, что Вашингтон допускает использование дронов в рамках гарантий безопасности Украины. По данным CNN, на этой неделе военные обсуждали варианты воздушной поддержки.