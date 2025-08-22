Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:34, 22 августа 2025Мир

Стала известна позиция Белого дома по гарантиям безопасности для Украины

CNN: Белый дом отвел Европе ведущую роль в обеспечении гарантий для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Белый дом считает, что Европа должна играть ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейского дипломата.

Он уточнил, что позицию американской администрации по этому вопросу озвучил госсекретарь Марко Рубио в ходе телефонного разговора с европейскими советниками по безопасности.

«Рубио заявил о том, что США будут участвовать в (обеспечении — прим. "Ленты.ру") гарантий Украине, но администрация [президента США Дональда] Трампа считает, что Европа должна взять на себя ведущую роль», — рассказал дипломат.

Ранее стало известно, что Вашингтон допускает использование дронов в рамках гарантий безопасности Украины. По данным CNN, на этой неделе военные обсуждали варианты воздушной поддержки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отвел две недели на прояснение ситуации по урегулированию конфликта на Украине. Он раскрыл, что будет после этого

    На Украине заявили о крупном наступлении российских войск на северском направлении

    В России собрались ввести новый запрет для продажи сигарет

    Еще одна страна согласилась принимать мигрантов из США

    В Москве зафиксировали самую холодную ночь за два месяца

    Россия резко нарастила закупки двух видов продукции из Китая

    Названы указывающие на явную симпатию женщины к мужчине признаки

    Стала известна позиция Белого дома по гарантиям безопасности для Украины

    В Госдуме назвали «самую долгоиграющую» из созданных Хрущевым катастроф

    Задержан экс-министр здравоохранения российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости