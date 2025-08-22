Мир
Генсек НАТО раскрыл двух противников членства Украины в альянсе

Рютте: США и Венгрия исключают вступление Украины в НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

США и Венгрия исключают вступление Украины в НАТО, однако альянс будет способствовать совместимости с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

«Несколько стран НАТО, включая США и Венгрию, говорят о членстве в НАТО: не сейчас, возможно, никогда», — отметил генсек блока.

При этом Рютте заверил, что Североатлантический альянс будет «делать все, чтобы украинские силы были максимально совместимы с НАТО». Это, по его словам, касается оружия, организации и подготовки войск.

Ранее Рютте заявил, что за последний месяц США и союзники поставили ВСУ оружие на 1,5 миллиарда долларов.

