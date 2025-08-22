Россия
Глава российского региона заступился за детей мигрантов

Глава РТ Минниханов: Дети мигрантов не виноваты в незнании русского языка
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / POOL / РИА Новости

Глава Республики Татарстан (РТ) Рустам Минниханов заступился за детей мигрантов. О вопросе их обучения в общеобразовательных учебных заведениях он высказался на республиканском педагогическом совете. Выдержку из его выступления приводит сетевое издание «Бизнес Online».

В августе в Госдуму был внесен проект закона о запрете бесплатного обучения детей иностранцев в российских школах.

«Ну как ребенка в школу, значит, не пустят? Где он должен быть? Что, он виноват, что язык [не знает]?» — приводит издание слова Минниханова. Глава РТ заявил, что для изучения иностранного языка ребенку достаточно от трех до четырех месяцев. «Надо бережно относиться. Это ребенок, он не виноват», — заключил он.

Тем временем в Госдуме предложили запретить мигрантам приводить в Россию семьи. «Если даже где-то действительно нужны рабочие руки в лице мигрантов — хотя многие субъекты Федерации отказались от них, и небо не упало, — но, если даже где-то нужны, пожалуйста: без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали», — сказал глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

