Главком ВСУ принял участие в совещании по военной поддержке переговоров

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский принял участие в совещании западных главкомов по разработке «военной составляющей для поддержки дипломатических переговоров» по поводу мира на Украине. Он написал об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На совещании присутствовали главкомы из Финляндии, Франции, ФРГ, Италии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, а также верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса в Европе.

Сырский добавил, что разработанные в ходе встречи предложения представят советникам по национальной безопасности стран-партнеров.

Ранее сообщалось, что военачальники США и ряда стран Европы сформировали проект военных гарантий безопасности Украины. Как утверждает агентство Reuters, один из возможных вариантов военных гарантий безопасности предусматривает отправку на Украину европейских войск, контроль над которыми будут осуществлять Штаты.

