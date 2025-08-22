«Калашников» отравит на испытания РПЛ-7

«Калашников»: Новый пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 отправят на испытания

Новый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 отправят заказчику для проведения войсковых испытаний. Об этом сообщил концерн «Калашников».

Производитель подчеркнул, что конструкторы разработали РПЛ-7 в кратчайшие сроки, адаптировав его под задачи заказчика.

«РПЛ-7 создан для штурмовых подразделений силовых структур России на основе конструкции 5,45-миллиметрового ручного пулемета РПЛ-20 с учетом актуальных тенденций и при сохранении эксплуатационных и боевых характеристик, получивших исключительно положительные отзывы военнослужащих», — говорится в сообщении.

Пулемет использует патроны 7,62 х 39 миллиметров, которые отличаются высоким останавливающим и низким рикошетирующим действием пули. РПЛ-7 получил длинную планку Пикатинни для установки различных прицелов и другого оборудования. Несъемный ствол пулемета может выдержать до 400 выстрелов без критического перегрева. Лента на 80 патронов находится в мягкой коробке. Пулемет комплектуют съемными сошками, прибором малошумной стрельбы и передней рукояткой.

В июле Минобороны России сообщило, что Воздушно-десантные войска начали применять новые ручные пулеметы РПЛ-20 в зоне СВО. Штурмовые группы используют это оружие на ореховском направлении в Запорожской области.