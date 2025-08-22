Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:13, 22 августа 2025Наука и техника

«Калашников» отравит на испытания РПЛ-7

«Калашников»: Новый пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 отправят на испытания
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 отправят заказчику для проведения войсковых испытаний. Об этом сообщил концерн «Калашников».

Производитель подчеркнул, что конструкторы разработали РПЛ-7 в кратчайшие сроки, адаптировав его под задачи заказчика.

«РПЛ-7 создан для штурмовых подразделений силовых структур России на основе конструкции 5,45-миллиметрового ручного пулемета РПЛ-20 с учетом актуальных тенденций и при сохранении эксплуатационных и боевых характеристик, получивших исключительно положительные отзывы военнослужащих», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024

Пулемет использует патроны 7,62 х 39 миллиметров, которые отличаются высоким останавливающим и низким рикошетирующим действием пули. РПЛ-7 получил длинную планку Пикатинни для установки различных прицелов и другого оборудования. Несъемный ствол пулемета может выдержать до 400 выстрелов без критического перегрева. Лента на 80 патронов находится в мягкой коробке. Пулемет комплектуют съемными сошками, прибором малошумной стрельбы и передней рукояткой.

В июле Минобороны России сообщило, что Воздушно-десантные войска начали применять новые ручные пулеметы РПЛ-20 в зоне СВО. Штурмовые группы используют это оружие на ореховском направлении в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные ударом трехтонной авиабомбы уничтожили штаб бригады ВСУ с командованием

    Россияне рассказали о любимых осенних занятиях

    Хинштейн выражением «нет слов» описал произошедшее в Курской области ЧП

    «Калашников» отравит на испытания РПЛ-7

    Россиян с неправильно припаркованными у дома машинами предупредили о наказании

    Павлович вышел с российским флагом на дуэль взглядов перед боем в UFC

    Раскрыт уровень доверия россиян Путину

    Встречу Трампа с европейскими лидерами сочли унижением

    Собчак в свитере как у Лаврова взорвала соцсети

    Крупнейшая экономика Европы упала сильнее прогноза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости