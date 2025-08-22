Киев пытался скрыть задержанного по делу о подрыве «Северных потоков» украинца

У задержанного по делу о «Северных потоках» украинца было два паспорта

У задержанного по делу о «Северных потоках» украинца нашли два украинских паспорта на разные фамилии. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«(...) может указывать на причастность украинских государственных органов к сокрытию предполагаемого диверсанта», — написало издание.

Кузнецов был задержан в среду, 20 августа, в районе итальянского города Римини. В Италии он отдыхал с семьей. По информации издания, он является бывшим агентом Службы безопасности Украины.

Ранее стало известно, что мужчина показал журналистам жест военнослужащих Вооруженных сил Украины. Он используется как символ победы.