Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:46, 22 августа 2025Мир

Китай послал США скрытый сигнал перед встречей России и Индии

Bloomberg: Китай послал США скрытый сигнал перед встречей с Россией и Индией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Китай послал США скрытый сигнал, использовав для этого дипломатическое мероприятие накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, Китай воспользовался событием, чтобы обвинить США в «угрозе миру во всем мире», едва завуалированной критике соперничающей сверхдержавы как раз перед тем, как она проведет важную встречу мировых лидеров, включая Россию и Индию.

Ссылаясь на США в завуалированных выражениях, которые обычно используются в Китае, представитель МИД КНР Лю Бинь охарактеризовал встречу, организованную председателем КНР Си Цзиньпином, как разрыв с этикой «определенной страны», которая «стремится поставить свои национальные интересы выше интересов других».

«Руководящие принципы и основополагающий дух ШОС выходят за рамки устаревших концепций, таких как столкновение цивилизаций, менталитет холодной войны и игры с нулевой суммой», — сказал он.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС 2025 года в Тяньцзине. Отмечается, что он будет председательствовать на 25-м заседании Совета глав государств — членов ШОС и заседании SCOO+ и выступит с программной речью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска уничтожили батальон «Азова» в ДНР

    Военкор рассказал о наступлении ВС России на ключевых участках фронта

    Боец СВО попросил защитить возлюбленную от мигранта и записал видео с автоматом

    Сербия запросила у США очередную отсрочку в санкциях против «Газпрома»

    Раскрыты планы россиян на осень

    Россиянин получил самое строгое наказание за изнасилование школьницы и расправу над ней

    Китай послал США скрытый сигнал перед встречей России и Индии

    Оскароносный американский режиссер примет участие в Московской неделе кино

    Стало известно о вывозе нескольких тысяч людей с одной подконтрольной ВСУ территории

    В России задумались о лишении полномочий ушедшего на СВО депутата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости