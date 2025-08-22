Си Цзиньпин поучаствует в саммите ШОС

МИД КНР сообщил, что Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС-2025 в Тяньцзине

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 года в Тяньцзине. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте МИД Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин будет председательствовать на 25-м заседании Совета глав государств — членов ШОС и заседании SCOO+ и выступит с программной речью», — объявило китайское внешнеполитическое ведомство.

Ране стало известно, что в саммите ШОС может принять участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.