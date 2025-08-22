Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:22, 22 августа 2025Мир

Си Цзиньпин поучаствует в саммите ШОС

МИД КНР сообщил, что Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС-2025 в Тяньцзине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 года в Тяньцзине. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте МИД Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин будет председательствовать на 25-м заседании Совета глав государств — членов ШОС и заседании SCOO+ и выступит с программной речью», — объявило китайское внешнеполитическое ведомство.

Ране стало известно, что в саммите ШОС может принять участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отвел две недели на прояснение ситуации по урегулированию конфликта на Украине. Он раскрыл, что будет после этого

    На Украине заявили о крупном наступлении российских войск на северском направлении

    В России собрались ввести новый запрет для продажи сигарет

    Еще одна страна согласилась принимать мигрантов из США

    В Москве зафиксировали самую холодную ночь за два месяца

    Россия резко нарастила закупки двух видов продукции из Китая

    Названы указывающие на явную симпатию женщины к мужчине признаки

    Стала известна позиция Белого дома по гарантиям безопасности для Украины

    В Госдуме назвали «самую долгоиграющую» из созданных Хрущевым катастроф

    Задержан экс-министр здравоохранения российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости